Активисты снова «обнимут» сквер у Театра драмы

10:59 | 22.03.2019

Фото: группа «Парки и скверы Екатеринбурга» / Вконтакте

7 апреля в Екатеринбурге пройдет очередная акция противников строительства храма святой Екатерины. Активисты, взявшись за руки, «обнимут» сквер, выступая таким образом против вырубки деревьев и строительства на его месте храма. Акция начнется в 16:00.



«Они отнимают наш сквер, нашу набережную и нашу свободу. Мы встречаемся, чтобы показать: нам не наплевать на судьбу нашего города. Мы хотим жить в чистом, зеленом городе!», - сказано в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» во «Вконтакте».



Напомним, что возведение храма должно начаться в нынешнем году и завершиться к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие города. Ранее активистам отказали в проведении референдума.