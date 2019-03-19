Депутата Госдумы внесли в санкционный список по указу Порошенко

Депутат Государственный думы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских попал в санкционный список Украины, об этом он сам рассказал в соцсетях.«Обнаружил себя в санкционном списке от Петра Порошенко. Да, Петро Олексійович, Крым – это Россия, Донбасс – русский, Закарпатье – польское и венгерское. А вас, шановний пане президент, ждет Лук'янівське СІЗО за те горе и страдания, которые причинили своему народу», - написал Альшевских.Напомним, что накануне, 20 марта, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)», в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ.