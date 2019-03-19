Знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина представит новую программу в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге завтра, 22 марта, на сцене ККТ «Космос» выступит мировая знаменитость, успешный композитор и родоначальник нового жанра «поп-опера» Алессандро Сафина с новой программой «FOLLOW ME TO» с большим симфоническим оркестром.Алессандро Сафина подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Эваном МакГрегором, Барбарой Эндрикс и другими артистами. Кроме того, журнал «People» включил артиста в список самых красивых людей планеты.Знаменитым на весь мир Алессандро Сафина сделали его уникальный голос, харизма и творческая смелость. Исполняя арии из «Евгения Онегина» П.И. Чайковского и «Богемы» Джаккомо Пуччини, артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки».Начало концерта в 19:00, ККТ «Космос»