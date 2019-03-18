Новости дня
13:06 | 20.03.2019
фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской обалсти
Прокуратура начала проверку из-за падения глыбы льда на беременную женщину в Екатеринбурге
Установлено, что за дом, с которого упала глыба льда, ответственность несет АО «УК «Стандарт». Директору компании внесено представление с требованием устранения нарушений правил содержания многоквартирного дома.
Доследственную проверку по данным фактам также проводят следственные органы. По результатам будет принято процессуальное решение.
В последнее время в Екатеринбурге постоянно происходят подобные случаи с травмированием людей. Поэтому прокуратура Екатеринбурга намерена провести совещание с руководителями крупных управляющих компаний города и представителями мэрии.
© «Вечерние Ведомости»
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