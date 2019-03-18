Прокуратура начала проверку из-за падения глыбы льда на беременную женщину в Екатеринбурге

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с травмированием беременной женщины. Напомним, что накануне глыба льда обрушилась на екатеринбурженку с крыши дома на Пушкина, 9. Пострадавшая потеряла сознание, помощь ей оказали прохожие. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, женщина получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра.Установлено, что за дом, с которого упала глыба льда, ответственность несет АО «УК «Стандарт». Директору компании внесено представление с требованием устранения нарушений правил содержания многоквартирного дома.Доследственную проверку по данным фактам также проводят следственные органы. По результатам будет принято процессуальное решение.В последнее время в Екатеринбурге постоянно происходят подобные случаи с травмированием людей. Поэтому прокуратура Екатеринбурга намерена провести совещание с руководителями крупных управляющих компаний города и представителями мэрии.