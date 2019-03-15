«Увезли в реанимацию»: в Екатеринбурге на 72-летнюю дворничиху с крыши упала глыба льда

21:00 | 18.03.2019

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге снова сосулька упала на человека. В сравнении с громким случаем падения льдины со здания городской администрации, на этот раз всё гораздо сложнее: 72-летняя женщина попала в реанимацию. У неё тяжёлая черепно-мозговая травма. Инцидент случился около 16 часов дня, но пенсионерка так и не пришла в себя.



Дворничиха мела снег на Ленина 5/1. В момент падения глыбы льда с крыши ей не посчастливилось оказаться как раз под её козырьком.



«Сообщение о случившемся пришло в отдел полиции №9 от медиков. Женщина поступила в медицинское учреждение с травмами характерными для падения льда. Опросить женщину пока нельзя из-за ее плохого самочувствия. Она лежит в реанимации»,– поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Сейчас сотрудники полиции опрашивают жильцов дома, а также ищут очевидцев происшествия. Когда женщина придёт в себя, – пока не ясно.

