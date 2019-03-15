Скончался ветеран уральского «Автомобилиста» Виктор Александрович Кутергин

20:20 | 17.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 17 марта, на 67-м году жизни скончался титулованный ветеран екатеринбургской хоккейной команды «Автомобилист», мастер спорта Виктор Александрович Кутергин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Виктор Кутергин родился 7 июня 1952 года. Воспитанник свердловской «Юности» играл на позиции нападающего и за свою карьеру провёл 13 сезонов за «Автомобилист». Также выступал за свердловский СКА, ЦСКА, ижевскую «Ижсталь» и свердловский «Луч».



Виктор Александрович стал чемпионом СССР 1975 года, серебряным призером 1976 года. Выступал за вторую сборную СССР и был главным тренером «Автомобилиста» в сезонах 1993-1994 и 1994-1995.



Редакция «Вечерних Ведомостей» приносит искренние соболезнования родным Виктора Александровича Кутергина.