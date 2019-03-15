Полиция Новоуральска разыскивает девушку с татуировкой в виде плеера

13:22 | 17.03.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Полицией Новоуральского городского округа и поселка Уральский разыскивается уроженка Новоуральска Корнеева Мария Александровна, 25.03.2002 г.р., которая днем 21 января 2019 года ушла из дома и направилась в Челябинск. Домой она не вернулась, местонахождение Марии до сих пор неизвестно.



Приметы Марии Корнеевой: рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы черные, стрижка «Каре», глаза узкие, карие, губы тонкие, брови дугообразные, нос крупный, ушные раковины прилегающие. На правой кисти девушки, между большим и указательным пальцами, есть татуировка в виде сердца, на левом запястье татуировка с изображением плеера.



В момент ухода из дома девушка была одета в удлиненный черный пуховик, голубые джинсы, на ногах – черные уги, на голове – черная вязаная шапка с надписью LA. С собой у Марии была черная сумка и мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Любую информацию о возможном месте нахождения Марии полиция просит сообщать по телефонам:



• дежурная часть полиции Новоуральска – 8 (34370) 4-57-57, 4-80-40;

• отдел уголовного розыска 8 (34370) 4-57-49 или по телефону 02.