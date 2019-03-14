В центре Екатеринбурга проводятся мероприятия по пресечению оборота наркотиков

23:59 | 15.03.2019

Сегодня, 15 марта, около полуночи в центре Екатеринбурга возле элитного дома "Тихвин" на улице Радищева подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии проводят оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Скорее всего, операция проходит в одном из элитных ночных заведений.



В настоящее время перекрыт весь квартал. На месте работают несколько кинологов, сотрудники Росгвардии, а также ОМОН.



Пока других подробностей о данных мероприятиях нет. Известно, что жители соседних домов крайне напуганы происходящим. Редакция "Вечерних ведомостей" будет следить за развитием событий.