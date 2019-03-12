Уральца, выбросившего кота с балкона, приговорили к году строгого режима

14:50 | 15.03.2019

фото: gorod67.biz

Жителя города Лесного Александра Веселова признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений и приговорили к одному году в колонии строгого режима.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в июле 2018 года обвиняемый, находясь в гостях у женщины, сбросил ее кота британской породы с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже. Отметим, что мужчина на тот момент был пьян. Животное получило повреждения: переломы конечностей, а также ссадины и порезы.



Уралец полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее, суд принял во внимание рецидив преступления и приговорил мужчину к реальному сроку. Приговор пока не вступил в законную силу.