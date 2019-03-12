В Екатеринбурге пенсионерке выплатят компенсацию за падение на ступеньках аптеки

12:00 | 15.03.2019

фото: kompens.finpravdep.ru

В феврале 2018 года женщина 1937 года упала на ступеньках аптеки, расположенной на улице Белореченской в Екатеринбурге. Пенсионерка поскользнулась на коврике, под которым из-за снега образовалась лужа. В результате екатеринбурженка получила травму руки - прелом средней трети лучевой кости со смещением.



Несмотря на то что женщине наложили гипс, перелом в силу возраста не сросся, и пришлось делать операцию. И до сих пор двигательные функции руки до конца не восстановились, снизилась чувствительность.



Собственник не захотел компенсировать моральный вред в досудебном порядке, поэтому пенсионерке пришлось подавать иск. В результате суд взыскал в пользу екатеринбурженки более 100 тысяч рублей, в том числе 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.