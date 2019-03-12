12 тысяч пар контрафактных носков не пустили в Екатеринбург таможенники

11:28 | 15.03.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники совместно с пограничниками пресекли ввоз крупной партии контрафактной одежды. Они остановили фуру на российско-казахстанской границе в Курганской области. Большегруз следовал из Казахстана в Екатеринбург. При досмотре выяснилось, что внутри крупная партия носков, маркированных товарными знаками «FILA» и «TOMMY HILFIGER».



Таможенники направили в адрес представителей правообладателей товарных знаков запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Представители «FILA» и «TOMMY HILFIGER» подтвердили незаконность использования товарных знаков и оценили причиненный ущерб в 7 миллионов 752 тысячи рублей, пресс-служба Уральского таможенного управления.



Материалы дела направлены в УМВД России по Курганской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

