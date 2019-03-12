Ещё есть время: «Автомобилист» проиграл в первом матче с «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге

22:49 | 14.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» в первом матче полуфинала Восточной Конференции уступил победу «Салавату Юлаеву». Счёт встречи 0:1.



На протяжении всего матча обе команды непрестанно атаковали ворота друг друга, создавали, казалось бы, очень удачные моменты, однако лишь одна шайба оказалась забитой. Во втором периоде, когда «Автомобилист» остался в меньшинстве («три на пять»), уфимский нападающий Йонас Кемппаинен всё же смог открыть счёт. До конца встречи напряжение лишь увеличивалось, но цифры на табло оставались прежними.



«Игра была действительно хорошая - равных команд. Блестящая игра двух вратарей, я считаю, на очень хорошем уровне сыграли. К сожалению, нам сегодня не удалось забить, а соперник забил. Парни старались, парни лезли до конца, шли в бой, но сегодня, к сожалению, фортуна немного отвернулась. Сейчас сделаем работу над ошибками и будем готовиться к следующему матчу»,- отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Напомним, следующий матч пройдёт уже послезавтра, 16 марта, в Екатеринбурге в 17:00.