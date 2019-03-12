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20:47 | 14.03.2019
Фото: hvylya.net
МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах
В СМС-сообщении уточняется, что скорость ветра может составлять до 20-25 метров в секунду.
Следует отметить, что об экстремальных погодных условиях сообщил также Уральский гидрометцентр. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и метели на территории Свердловской области.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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