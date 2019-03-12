МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах

20:47 | 14.03.2019

Фото: hvylya.net

Сотрудники МЧС разослали жителям Свердловской области предупреждения о сильном ветре и снегопадах 14 и 15 марта.



В СМС-сообщении уточняется, что скорость ветра может составлять до 20-25 метров в секунду.



Следует отметить, что об экстремальных погодных условиях сообщил также Уральский гидрометцентр. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и метели на территории Свердловской области.