Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

20:47 | 14.03.2019

Фото: hvylya.net

МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах

Сотрудники МЧС разослали жителям Свердловской области предупреждения о сильном ветре и снегопадах 14 и 15 марта.

В СМС-сообщении уточняется, что скорость ветра может составлять до 20-25 метров в секунду.

Следует отметить, что об экстремальных погодных условиях сообщил также Уральский гидрометцентр. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и метели на территории Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:49 | 14.03.2019
Ещё есть время: «Автомобилист» проиграл в первом матче с «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге

22:46 | 14.03.2019
Евгений Куйвашев просит свердловчан на свой день рождения помочь больным детям

21:36 | 14.03.2019
В Екатеринбурге коллекторы продолжают «терроризировать» семью, уставшую ждать помощи от государства

21:05 | 14.03.2019
Сделка с земельным участком в центре Екатеринбурга заинтересовала Следственный комитет

21:01 | 14.03.2019
Первым заместителем директора екатеринбургского «Водоканала» стал депутат Александр Караваев

20:47 | 14.03.2019
МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах

19:49 | 14.03.2019
На подготовку к 300-летию Екатеринбурга власти потратят более 240 миллиардов рублей

19:37 | 14.03.2019
Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья поднялась на 14 позиций в федеральном рейтинге

19:08 | 14.03.2019
Новая ветка метро в Екатеринбурге обойдётся в 76 миллиардов рублей

18:44 | 14.03.2019
«Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета получила премию Casta Diva

18:30 | 14.03.2019
Свердловский «город-сугроб» завалило снегом. Жители надеются только на губернатора

18:30 | 14.03.2019
Глава Прикамья поручил отменить покупку смартфонов для чиновников

18:23 | 14.03.2019
Пермский край по итогам 2018 года занял второе место в ПФО по производству сельхозпродукции

18:09 | 14.03.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер до 25 м/с

17:53 | 14.03.2019
Финансирование благоустройства дворов и парков Прикамья в 2019 году увеличат в 1,5 раза

17:10 | 14.03.2019
Прокуратура запросила условные сроки для обвиненных в коррупции свердловских оперативников

16:57 | 14.03.2019
Оперативники из Кургана поймали банду челябинских фальшивомонетчиков

16:33 | 14.03.2019
В Реже директор предприятия предстанет перед судом за налоговые махинации на несколько сотен миллионов рублей

16:20 | 14.03.2019
Дорожники приступят к проектированию нового участка Тюменского тракта в обход Богдановича

15:33 | 14.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал владельца киосков с шаурмой за дискриминацию при приеме на работу

15:29 | 14.03.2019
В Перми презентуют книги Георгия Чагина

15:10 | 14.03.2019
С апреля все жители Прикамья смогут обменять водительские права, не обращаясь в ГИБДД

15:03 | 14.03.2019
На дорогах Челябинска работает 180 снегоуборочных машин

14:58 | 14.03.2019
Подарки от «ЭнергосбыТ Плюс» получат 127 жителей Пермского края

14:40 | 14.03.2019
Прокурор Кургана потребовал от мэрии незамедлительно заняться ЧП в Керамзитном

14:39 | 14.03.2019
Из бюджета Екатеринбурга на празднование Дня Победы выделят 19,5 млн рублей

14:39 | 14.03.2019
На курганском предприятии «Пульсатор» 130 сотрудников несколько месяцев сидели без зарплаты

14:23 | 14.03.2019
Свердловская ГИБДД обратилась к водителям в связи с ухудшением дорожных условий

13:56 | 14.03.2019
В Нижнем Тагиле осудили наркосбытчиков: двух россиян и четырех украинцев

13:35 | 14.03.2019
Екатеринбуржца, до смерти избившего мужчину на улице, приговорили к 9 годам

13:00 | 14.03.2019
На Урале определены самые «расчётливые» компании

12:59 | 14.03.2019
Пермские школьники стали призерами конкурса «Первый элемент»

12:51 | 14.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выходные

12:27 | 14.03.2019
В Свердловской области за шесть лет планируют обновить инфраструктуру обращения с отходами

12:21 | 14.03.2019
Финалист конкурса «Лидеры России» из Перми запустил бесплатный образовательный проект

11:59 | 14.03.2019
В Екатеринбурге задержали организатора занятия проституцией





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 