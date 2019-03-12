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16:33 | 14.03.2019
В Реже директор предприятия предстанет перед судом за налоговые махинации на несколько сотен миллионов рублей
По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года, занимая должность директора ООО «УДМ-Механика», действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты НДС заключил фиктивные договоры поставки с различными обществами. В нарушение требований налогового законодательства РФ, обвиняемый не исполнил обязанность – ежемесячно исчислять и уплачивать НДС предприятия. Тем самым он фактически уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213,3 млн. рублей.
Кроме того, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, являясь директором ООО «УДМ-Механика», обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135,3 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом он знал о принятых налоговым органом мерах принудительного характера по взысканию недоимки.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направленно в Режевской городской суд, Сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что санкция п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает, в том числе, наказание до 6 лет лишения свободы, санкция по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
В СУ СК по Свердловской области отметили, что расследованием уголовного дела занимался Следственный отдел по городу Реж. Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объёме. В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.
Отметим, что нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области в 2017 году. ООО «УДМ-Механика» пыталось оспорить выявленные нарушения в Арбитражном суде Свердловской области (по одному из материалов, к слову, работал судья Олег Гаврюшин, чей сын в мае 2018 года был задержан в рамках другого дела при получении 14 миллионов рублей меченых денег за «решение вопроса»). Суд встал на сторону налоговиков (решения устоялись в вышестоящих инстанциях), которые осенью 2017 года также передали материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области (делом, по данным издания, занимался старший оперуполномоченный Суфияров И.М.).
© «Вечерние Ведомости»
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