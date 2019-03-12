В Реже директор предприятия предстанет перед судом за налоговые махинации на несколько сотен миллионов рублей

16:33 | 14.03.2019

В Реже перед судом предстанет директор ООО «УДМ-Механика», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 213 млн. рублей. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»), а также по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»).



По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года, занимая должность директора ООО «УДМ-Механика», действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты НДС заключил фиктивные договоры поставки с различными обществами. В нарушение требований налогового законодательства РФ, обвиняемый не исполнил обязанность – ежемесячно исчислять и уплачивать НДС предприятия. Тем самым он фактически уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213,3 млн. рублей.



Кроме того, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, являясь директором ООО «УДМ-Механика», обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135,3 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом он знал о принятых налоговым органом мерах принудительного характера по взысканию недоимки.



После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направленно в Режевской городской суд, Сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что санкция п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает, в том числе, наказание до 6 лет лишения свободы, санкция по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.



В СУ СК по Свердловской области отметили, что расследованием уголовного дела занимался Следственный отдел по городу Реж. Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объёме. В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.



Отметим, что нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области в 2017 году. ООО «УДМ-Механика» пыталось оспорить выявленные нарушения в Арбитражном суде Свердловской области (по одному из материалов, к слову, работал судья Олег Гаврюшин, чей сын в мае 2018 года был задержан в рамках другого дела при получении 14 миллионов рублей меченых денег за «решение вопроса»). Суд встал на сторону налоговиков (решения устоялись в вышестоящих инстанциях), которые осенью 2017 года также передали материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области (делом, по данным издания, занимался старший оперуполномоченный Суфияров И.М.).