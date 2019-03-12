На Урале определены самые «расчётливые» компании

13:00 | 14.03.2019

Екатеринбург, Сургут и Тюмень – города-лидеры на Урале по онлайн-расчётам с покупателями через кассовые терминалы. По статистике телеком-аналитиков, каждая третья SIM-карта «МегаФона», установленная в онлайн-кассе, зарегистрирована в Свердловской области.



В этом году на онлайн-режим и смарт-терминалы активнее других переходят курьерские доставки. Лидеры по подключениям онлайн-касс в регионе – компании из сферы розничной и оптовой торговли – именно они больше всего используют интернет-трафик для отправки данных в ФНС.



1 июля 2019 года заканчивается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Со второго полугодия все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы. По данным УФНС Свердловской области, к началу 2019 года в налоговых службах региона по новому порядку уже зарегистрировано 80 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, что в 1,8 раза больше парка ККТ старого образца.



Связисты МегаФона добавляют: на Урале Свердловская область возглавляет рейтинг регионов по переходу на онлайн-кассы. По количеству SIM-карт, установленных в онлайн-терминалах, и по их интернет-трафику свердловские предприниматели в 2 раза обогнали бизнесменов Челябинска и Тюмени.



«Малый и микро-бизнес все активнее переходит на смарт-терминалы. По скорости подключений к онлайн-расчетам в Свердловской области традиционно лидер Екатеринбург, следом идут Новоуральск и Каменск-Уральский. Пик спроса на онлайн-кассы был в середине зимы, следующую волну подключений мы ожидаем весной – в преддверии вступления в силу нового федерального закона. Чтобы облегчить переход на онлайн-кассы, мы предлагаем малому бизнесу готовое решение – услугу «Онлайн-касса под ключ», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Комплект «МегаФона» включает все необходимое для начала работы: онлайн-кассу, фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев, оплаченные услуги передачи фискальных данных в налоговую и SIM-карту с тарифом для контрольно-кассовой техники. Выгода при такой комплексной покупке составляет 20%. Оформить заказ можно на сайте интернет-магазина.



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