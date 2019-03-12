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10:23 | 14.03.2019

Сегодня в Храме-на-Крови пройдет панихида по Александру II

Сегодня в Храме-на-Крови в Екатеринбурге пройдет панихида по императору Александру II, убитому 138 лет назад.

«Панихида по государю Александру II состоится 14 марта в 11:00 в Храме-на-Крови», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Александр II скончался 1 марта (по старому стилю) 1881 года из-за ранения, полученного от взрыва бомбы, брошенной под его ноги террористом.

© «Вечерние Ведомости»

 


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