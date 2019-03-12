Ночью в переулке Старателей загорелся частный дом. Спасено четыре человека

09:32 | 14.03.2019

Минувшей ночью в переулке Старателей в Екатеринбурге горел частный дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 300 кв.м. Звеном газодымозащитной службой из дома спасено четыре человека.



В результате пожара сгорели перегородки и кровля дома, также повреждены надворные постройки. Кроме того, от огня пострадали кровли соседнего дома и бани.



«В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники, 47 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.