В марте на площади 1905 года пройдет две ярмарки выходного дня

14:27 | 13.03.2019

фото: kavtoday.ru

В этом месяце в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, пройдет две традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня – 16-17 марта и 30-31 марта. Парковка в это время на площади работать не будет.



Екатеринбуржцев приглашают за покупками. Как обычно, местные производители предложат жителям мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, мед, сладости и многое другое.