Академический может стать восьмым районом Екатеринбурга к 2023 году

10:59 | 13.03.2019

фото: ya66.ru

Микрорайон Академический в Екатеринбурге может стать восьмым полноценным районом города к 300-летию уральской столицы в 2023 году. Этот вопрос уже включен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в план мероприятий празднования.



Как отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, после того как Академический станет отдельным районом, увеличится и его финансирование, в том числе на социальную инфраструктуру.



Академический — молодой быстроразвивающийся микрорайон Екатеринбурга. Население - более 40 тысяч человек. При активной жилой застройке здесь не хватает социальных объектов. Так, в этом году возникли проблемы с записью детей в первые классы – в итоге пришлось увеличивать число классов.