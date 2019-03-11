10:30 | 13.03.2019

фото: gik.fordak.ru

Летом в Свердловской области пройдет первенство мира по парусному спорту и матчевым гонкам. Согласно распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, соревнования состоятся в Екатеринбурге в период с 11 по 18 августа.



В организационный комитет мероприятия вошли вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.