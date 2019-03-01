В Екатеринбурге задержали уроженца ХМАО с обрезом. Ему грозит до четырех лет колонии

В Екатеринбурге задержан 39-летний ранее судимый уроженец Ханты-Мансийского автономного округа. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, утром 11 марта в полицию поступило сообщение о пьяном мужчине, который, находясь в подъезде дома на улице Крауля, угрожал поджечь квартиру. На место выехал наряд Росгвардии.Мужчину задержали. В рукаве его одежды нашли обрез ружья, а в сумке – 28 патронов. Исследование подтвердило, что обрез является пригодным для стрельбы. При этом сам задержанный пояснил, что изъятые вещи ему не принадлежат.Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям. За хранение оружия уроженцу ХМАО грозит до четырех лет лишения свободы.