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12:49 | 12.03.2019
фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали уроженца ХМАО с обрезом. Ему грозит до четырех лет колонии
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, утром 11 марта в полицию поступило сообщение о пьяном мужчине, который, находясь в подъезде дома на улице Крауля, угрожал поджечь квартиру. На место выехал наряд Росгвардии.
Мужчину задержали. В рукаве его одежды нашли обрез ружья, а в сумке – 28 патронов. Исследование подтвердило, что обрез является пригодным для стрельбы. При этом сам задержанный пояснил, что изъятые вещи ему не принадлежат.
Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям. За хранение оружия уроженцу ХМАО грозит до четырех лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
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