Екатеринбургские таможенники изъяли 666 пар контрафактной обуви в торговом центре

666 пар обуви сомнительного происхождения изъяли в одном из торговых центров Екатеринбурга таможенники и полицейские. Кроссовки и кеды маркированы известными брендами: Adidas, New Balance, Reebok, Nike, Fila, Asics, Puma, Ecco. При этом у продавца не было разрешения на продажу от правообладателей.Для определения стоимости изъятой партии и оценки ущерба, нанесенного правообладателям, назначена экспертиза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.В зависимости от ее заключения о причиненном ущербе и стоимости товарной партии будет рассмотрен вопрос о привлечении предпринимателя к административной или уголовной ответственности.По данным veved.ru, проверка проводилась в ТЦ «Дмитриевский» на Сурикова, 51 совместно с оперативниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу.