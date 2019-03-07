Хотел поздороваться: в Екатеринбурге парень «в шутку» выстрелил в знакомого

13:59 | 11.03.2019

фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия» в отношении 19-летнего гражданина сопредельного государства, временно проживающего в уральской столице и обучающегося в одном из вузов.



Инцидент произошел днем 5 марта. На светофоре в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта остановились автомобили ВАЗ-2112, «Лада Приора» и Chevrolet Lacetti. По словам очевидцев, водитель ВАЗа открыл дверь и выстрелил из пистолета в сторону «Лады». При этом пострадал пассажир «Лады», также было разбито заднее боковое стекло Chevrolet.



Сотрудники полиции после просмотра записи с видеорегистратора одной из машин задержали подозреваемого – 19-летнего молодого человека. Он пояснил, что не хотел причинить никому вреда, а весь инцидент – просто неудачная шутка. По его словам, в соседней машине он увидел знакомого и решил поздороваться. Когда молодой человек увидел, что его знакомый выходит из машины с битой в руках, он подумал, что тот хочет пошутить, достал пневматический пистолет, вышел из машины и выстрелил в знакомого.



«Подозреваемый пояснил, что пистолет нашел и решил оставить себе. При этом он якобы не знал, что оружие заряжено, иначе он не стал бы использовать его в многолюдном месте. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Сейчас полиция разыскивает пострадавшего, в которого стрелял подозреваемый, а также очевидцев инцидента. Телефон для связи: 356-42-05 (дежурная часть) либо 02.