В Нижнем Тагиле в День города заложат первый камень моста через пруд

10:45 | 11.03.2019

фото: 2gis.ru

11 августа, в День города, в Нижнем Тагиле планируют заложить первый камень основания моста через Нижнетагильский пруд.



«Закладка первого камня в основание моста через тагильский пруд состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа. Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует еще одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила», - сказал мэр города Владислав Пинаев.



Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, 12 марта пакет документов по строительству моста будет передан на государственную экспертизу для получения итогового заключения. Затем в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта отправят заявку на выделение средств.