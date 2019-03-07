В Свердловской области заключенный погасил долг, чтобы получить УДО

09:59 | 11.03.2019

фото: utv.ru

Житель Ивделя был осужден за причинение тяжких телесных повреждений мужчине, приговор предусматривал лишение свободы с возмещением ущерба в размере 500 тысяч рублей.



Около 100 тысяч рублей удалось погасить за счет личного имущества свердловчанина, в том числе телефона. Также взыскание было обращено на заработок заключенного, получаемый в колонии.



Когда представилась возможность получения условно-досрочного освобождения, мужчина изыскал средства и выплатил пострадавшему оставшуюся сумму задолженности, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.