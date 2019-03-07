Не помнит, как оказался в чужом доме: в Екатеринбурге потерялся дедушка

16:21 | 10.03.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 10 марта, в Екатеринбурге жительница одного из домов на Сиреневом бульваре нашла в своём подъезде потерявшегося дедушку. Пожилой мужчина без верхней одежды и без обуви катался на лифте и не понимал, как оказался в чужом месте.



На одном из этажей дома позже были найдены вещи дедушки. Он не может сказать, где на самом деле проживает, куда шёл и как потерялся. Дедушка точно не помнит и своего имени, однако на его руке есть татуировка «Вова и Лена».



Женщина, которая увидела в своём подъезде дедушку, отмечает, что от него совсем нет запаха алкоголя. У пожилого мужчины проблемы с памятью. В настоящее время он находится в больнице №7.