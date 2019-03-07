Иностранные болельщики включили «Екатеринбург Арену» в ТОП-10 самых лучших стадионов мира

18:20 | 9.03.2019

Фото: may-ekb.ru

Конкурс «Стадион года», в рамках которого иностранные и местные болельщики отдали «Екатеринбург Арене» столько почёта, проходит уже в девятый раз, и за всё время его существования екатеринбургский стадион удостоили вниманием впервые. Согласно результатам конкурса, опубликованным на сайте проекта, спортивная арена в уральской столице, реконструированная к Чемпионату мира по футболу, заняла 8 место и тем самым вошла в ТОП-10 лучших стадионов мира. Ну, а самым лучшим признали «Волгоград Арену».



Стоит также отметить, что впервые в истории проекта половину десятки победителей – первые пять строчек – заняли российские стадионы. Вслед за Волгоградской ареной расположились стадионы в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове и Мордовии. Шестой строчки удостоилась Иранская «Фулад-Арена» – это домашнее поле местной футбольной команды Foolad, – седьмую строчку занял Калининградский стадион. Девятое и десятое места достались «Стадиону ДВТК» (Венгрия) и Белорусскому «Динамо». Всего в конкурсе на звание «Стадиона года» принимали участие 27 спортивных сооружений со всего мира.



В голосовании приняли участие 35 тысяч 330 болельщиков из 111 стран. Активнее всего голосовали жители России, Венгрии, Ирана, Беларуси, Австрии, США, Польши и Италии. Конкурс проводится в девятый раз.



«Екатеринбург Арена» была введена в эксплуатацию в феврале 2018 года. Стадион принял четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года и вошёл в топ-10 самых заполняемыхстадионов мундиаля. В скором времени стадион ждёт новая реконструкция.