Большегрузам запретят ездить по Свердловской области целый месяц: чтобы не разбили дороги

13:42 | 9.03.2019

Фото: vilgun.livejournal.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому большегрузам запретят ездить по дорогам Свердловской области 40 дней – с 14 апреля по 23 мая. Такие меры связаны с тем, чтобы в весеннюю пору многотонные фуры не разбили региональные дороги.



С 24 мая по 31 августа на 100 дней также будут вводить ограничения. Но они уже будут зависеть дневной температуры, то есть не будут постоянными.



«Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — указано в постановлении. — Допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствиями с правилами перевозок грузов».



Летом при высоких температурах большегрузам можно будет ездить по дорогам с асфальтобетонным покрытием с 22:00 до 10:00.