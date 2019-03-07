Тысяча букетов за два часа: в Международный женский день военные Екатеринбурга подарили женщинам цветы

11:24 | 9.03.2019

Фото: пресс-служба ЦВО

8 марта в центре Екатеринбурга военнослужащие центрального военного округа дарили девушкам цветы. Всего за два часа защитники отечества обрадовали более тысячи девушек.



Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, молодые люди в боевой экипировке и с автоматами останавливали девушек на улице и под тёплые поздравления вручали тюльпаны. Всего за два часа акции люди военной форме раздали дамам более тысячи весенних букетов.



Здесь же была установлена селфи-зона, где девушки могли сфотографироваться с военнослужащими.



Отметим, что подобные акции, приуроченные к Международному женскому дню, проводили многие силовые структуры в регионе. В частности, сотрудники ГИБДД останавливали автоледи и также дарили им цветы.