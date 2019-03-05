Администрация Екатеринбурга разрешит отпускать неагрессивных бездомных собак на волю

21:17 | 7.03.2019

Фото: zveriki.eu

Администрация уральской столицы собирается разрешить отпускать на волю бездомных неагрессивных собак, об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.



Новые правила работы с бездомными животными находится в разработке. Нововведение связано с тем, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в соответствующий закон.



Как рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатерина Мурзина, Закон мероприятия по обращению с собаками без владельцев будет включать в себя пункт о возврате собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания. Также в законе будет указана информация об отлове собак, их транспортировке, учете и содержании.



Напомним, администрация Екатеринбурга ранее планировала заключить прямые договоры с подрядчиками на отлов агрессивных бездомных собак. С декабря 2018 года отловом животных занималось ЕМУП «Спецавтобаза», однако в феврале этого года договор был расторгнут по решению УФАС.