Прокуратура проверит информацию об истязании заключенных женщин в свердловской колонии

15:45 | 6.03.2019

фото: okaygorod.com

В Свердловской области прокуратура проверяет информацию о противоправных действиях в женской исправительной колонии №16, расположенной в Краснотурьинске. О нарушениях в учреждении сегодня в ходе пресс-конференции рассказали представители Межрегионального центра по правам человека.



«Прокуратура Свердловской области организовала проверку по доводам, изложенным представителями Межрегионального центра по правам человека. В настоящее время получены и изучаются видеоматериалы с записями пояснений осужденных о нарушении их прав на надлежащие условия и порядок отбывания наказания», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По данным правозащитников, в камерах ШИЗО женщинам запрещено присаживаться и облокачиваться на стену – им приходится стоять по 16 часов. Также в камерах нельзя иметь гигиенические средства. Женщин заставляют носить мешки с навозом весом по 7 кг и ограничивают в звонках родственникам.



Сейчас в ИК находится порядка 400 женщин. Сюда попадают осужденные, ранее уже отбывавшие наказание в местах лишения свободы. В 2018-2019 годах прокуратура находила в учреждении нарушения бытовых и санитарных условий, трудового законодательства, пожарной безопасности. Однако об истязаниях в ходе проверок заключенные женщины не заявляли.