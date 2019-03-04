В Свердловской области налог на старые квартиры вырастет. Кто станет беднее, а кто ещё богаче после этого

12:03 | 6.03.2019

Подайте, Христа ради, на налоги. Фото: shkolazhizni.ru

Вопрос об изменении принципов расчета налога на имущество физических лиц в Свердловской области рассматривается депутатами регионального Заксобрания.



В связи с изменениями в федеральном законодательстве, с 1 января 2020 года налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости квартиры, которая максимально приближена к рыночной, а не из инвентаризационной, как это происходит сейчас.



Напомним, что в большинстве случаев инвентаризационная стоимость жилых квартир была определена ещё до 2014 года соответствующими бюро технической инвентаризации (БТИ). Считается, что в ряде случаев она существенно занижена. Так, например, инвентаризационная стоимость двухкомнатной «хрущевки» в Екатеринбурге может составлять порядка 300 тысяч рублей. Действующая налоговая ставка для квартир стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей – 0,1 %, соответственно владелец такой квартиры платит 300 рублей в год.



В случае если исчисление налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости, которая близка к рыночной, собственник той же двухкомнатной «хрущевки» будет платить значительно больше. Так, при оценке квартиры в 2,5 миллиона рублей, и при сохранении ставки налога в 0,1 %, сумма годового налогового платежа составит 2 тысячи 500 рублей, что более чем в 8 раз превышает сумму уплачиваемую собственником сегодня.



Кстати, не для всех владельцев квартир изменения произойдут в худшую сторону. Рассматриваемые депутатами изменения снизят налоговую нагрузку на владельцев дорогих квартир.

Какие изменения должны произойти? А вот какие. Для всех объектов дешевле 10 миллионов рублей ставка расчета налога будет 0,1%. При цене от 10 миллионов до 20 миллионов рублей она увеличится до 0,15%, а для квартир стоимостью от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — до 0,25%.



Соответственно нагрузка на владельцев дорогих квартир, купленных начиная с 2015 года, существенно снизится. При определении инвентаризационной стоимости таких объектов используются другие правила. Часто инвентаризационная стоимость составляет миллионы, а то и десятки миллионов рублей, соответственно владельцам такого жилья ежегодно приходили квитанции об уплате налога на десятки, а то и сотни тысяч рублей. В соответствии с новым порядком расчётов, налог на имущество для них снизится в разы.



Из каких налоговых ставок рассчитывалась сумма налога на недвижимое имущество для физических лиц в Екатеринбурге в 2017 году?

Объект стоимостью до 300 000 рублей (включительно) – ставка налога 0,1%



Объект стоимостью свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) – ставка налога 0,25%



Объект стоимостью свыше 500 000 рублей – ставка налога 2500 рублей+1% от суммы свыше 500 000 рублей.



Исходя из этого, собственник квартиры стоимостью 10 миллионов рублей платил 2 500 рублей + 95 000 рублей (9 500 000 х 1%) = 97 500 рублей. А сколько он будет платить после обсуждаемых изменений? 10 миллионов умножаем на 0,15 %, и получаем 15 тысяч рублей. Существенная экономия надо сказать!



Вот и получается, что собственник квартиры, построенной в 70-х годах прошлого века, а то и того раньше, и полученной от бабушки в наследство, будет платить в 8 раз больше, чем он платит сейчас. А молодой человек, невесть как (хорошо, если честно) заработавший 10 – 15 миллионов, и тут же вложивший их в недвижимость, в виде восьмой по счёту квартиры, сэкономит еще и на налогах.



Председатель комитета Заксобрания по бюджетной политике Владимир Терешков, отвечая на вопрос журналиста издания URA.RU, воздержался от конкретных комментариев, и уклончиво ответил, что пока никакой конкретной информации нет.



«У нас прошло первое обсуждение этого вопроса. Но самого законопроекта у нас на руках пока нет. На наше заседание в марте мы пригласим представителей правительства, чтобы они рассказали, как ведется подготовка к введению новой системы, чего нам именно ждать. Пока нет никакой информации», – сказал политик.