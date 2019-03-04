Новости дня
12:03 | 6.03.2019
Подайте, Христа ради, на налоги. Фото: shkolazhizni.ru
В Свердловской области налог на старые квартиры вырастет. Кто станет беднее, а кто ещё богаче после этого
В связи с изменениями в федеральном законодательстве, с 1 января 2020 года налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости квартиры, которая максимально приближена к рыночной, а не из инвентаризационной, как это происходит сейчас.
Напомним, что в большинстве случаев инвентаризационная стоимость жилых квартир была определена ещё до 2014 года соответствующими бюро технической инвентаризации (БТИ). Считается, что в ряде случаев она существенно занижена. Так, например, инвентаризационная стоимость двухкомнатной «хрущевки» в Екатеринбурге может составлять порядка 300 тысяч рублей. Действующая налоговая ставка для квартир стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей – 0,1 %, соответственно владелец такой квартиры платит 300 рублей в год.
В случае если исчисление налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости, которая близка к рыночной, собственник той же двухкомнатной «хрущевки» будет платить значительно больше. Так, при оценке квартиры в 2,5 миллиона рублей, и при сохранении ставки налога в 0,1 %, сумма годового налогового платежа составит 2 тысячи 500 рублей, что более чем в 8 раз превышает сумму уплачиваемую собственником сегодня.
Кстати, не для всех владельцев квартир изменения произойдут в худшую сторону. Рассматриваемые депутатами изменения снизят налоговую нагрузку на владельцев дорогих квартир.
Какие изменения должны произойти? А вот какие. Для всех объектов дешевле 10 миллионов рублей ставка расчета налога будет 0,1%. При цене от 10 миллионов до 20 миллионов рублей она увеличится до 0,15%, а для квартир стоимостью от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — до 0,25%.
Соответственно нагрузка на владельцев дорогих квартир, купленных начиная с 2015 года, существенно снизится. При определении инвентаризационной стоимости таких объектов используются другие правила. Часто инвентаризационная стоимость составляет миллионы, а то и десятки миллионов рублей, соответственно владельцам такого жилья ежегодно приходили квитанции об уплате налога на десятки, а то и сотни тысяч рублей. В соответствии с новым порядком расчётов, налог на имущество для них снизится в разы.
Из каких налоговых ставок рассчитывалась сумма налога на недвижимое имущество для физических лиц в Екатеринбурге в 2017 году?
Объект стоимостью до 300 000 рублей (включительно) – ставка налога 0,1%
Объект стоимостью свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) – ставка налога 0,25%
Объект стоимостью свыше 500 000 рублей – ставка налога 2500 рублей+1% от суммы свыше 500 000 рублей.
Исходя из этого, собственник квартиры стоимостью 10 миллионов рублей платил 2 500 рублей + 95 000 рублей (9 500 000 х 1%) = 97 500 рублей. А сколько он будет платить после обсуждаемых изменений? 10 миллионов умножаем на 0,15 %, и получаем 15 тысяч рублей. Существенная экономия надо сказать!
Вот и получается, что собственник квартиры, построенной в 70-х годах прошлого века, а то и того раньше, и полученной от бабушки в наследство, будет платить в 8 раз больше, чем он платит сейчас. А молодой человек, невесть как (хорошо, если честно) заработавший 10 – 15 миллионов, и тут же вложивший их в недвижимость, в виде восьмой по счёту квартиры, сэкономит еще и на налогах.
Председатель комитета Заксобрания по бюджетной политике Владимир Терешков, отвечая на вопрос журналиста издания URA.RU, воздержался от конкретных комментариев, и уклончиво ответил, что пока никакой конкретной информации нет.
«У нас прошло первое обсуждение этого вопроса. Но самого законопроекта у нас на руках пока нет. На наше заседание в марте мы пригласим представителей правительства, чтобы они рассказали, как ведется подготовка к введению новой системы, чего нам именно ждать. Пока нет никакой информации», – сказал политик.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:06 | 6.03.2019
8 марта феминистки Екатеринбурга выйдут на площадь 1905 года
15:00 | 6.03.2019
В Екатеринбурге пройдет KFC BATTLE по футболу и стритболу
14:55 | 6.03.2019
Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют
14:31 | 6.03.2019
Сотрудница курганской опеки на полгода вперед создала подложные акты проверки условий жизни детей в приемных семьях
13:59 | 6.03.2019
В уральскую столицу перед 8 Марта доставили 400 тонн цветов
13:44 | 6.03.2019
В райотделах полиции Екатеринбурга произошли новые назначения
13:37 | 6.03.2019
Ни отдыха, ни денег: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от недобросовестной турфирмы
12:57 | 6.03.2019
В Екатеринбурге гендиректору промышленного предприятия грозит штраф за задержки зарплаты в течение трех лет
12:50 | 6.03.2019
Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» расширил контент экспозиций
12:27 | 6.03.2019
В больницах Курганской области не хватает более 430 врачей. Медиков зазывают жильем, зарплатой и добрым отношением коллег
12:23 | 6.03.2019
На благоустройство дворов и парков Пермского края в 2019 году направят более 1,3 млрд рублей
12:03 | 6.03.2019
В Свердловской области налог на старые квартиры вырастет. Кто станет беднее, а кто ещё богаче после этого
11:38 | 6.03.2019
В Кургане частично перекроют две улицы, примыкающие к Сибирской
11:28 | 6.03.2019
«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 19 мая
10:59 | 6.03.2019
У авиакомпании «Победа» появится база в Екатеринбурге
10:44 | 6.03.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при банкротстве предприятия
10:19 | 6.03.2019
Свердловчанин погасил 15 штрафов ГИБДД после ареста его телефона
09:45 | 6.03.2019
Оперативники УЭБиПК пресекли деятельность незаконной букмекерской конторы в Екатеринбурге
09:25 | 6.03.2019
Ночью произошел пожар в доме на Сулимова. Эвакуировали 30 человек
23:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выставку, посвящённую святой Екатерине, посетили более 25 тысяч человек
23:11 | 5.03.2019
В ДТП с фурой под Екатеринбургом погибли два человека
20:21 | 5.03.2019
В Первоуральске сотрудник полиции, обвиняемый в незаконной охоте, уволен из системы МВД
19:17 | 5.03.2019
В Екатеринбурге будут проведены общественные слушания по строительству биатлонного комплекса
19:15 | 5.03.2019
В честь 8 Марта олимпийская чемпионка вручила первые паспорта 22 школьникам в Екатеринбурге
18:43 | 5.03.2019
Тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге может понизиться на 74 копейки
18:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выделят 17 миллионов рублей на рассаду цветов
18:05 | 5.03.2019
Пермский завод им. Шпагина в апреле примет весеннюю ярмарку
17:50 | 5.03.2019
Жителей Прикамья предупреждают об ухудшении погоды
17:39 | 5.03.2019
12 марта горизбирком примет окончательное решение по референдуму о строительстве «храма-на-драме»