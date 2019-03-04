Оперативники УЭБиПК пресекли деятельность незаконной букмекерской конторы в Екатеринбурге

Оперуполномоченные УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области 5 марта выявили и пресекли деятельность незаконного игорного заведения в Екатеринбурге. Букмекерская контора, работающая без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, функционировала в соседнем с баром «От заката до рассвета» помещении в одноэтажном нежилом здании на Титова, 44а.Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, принимавший участие в мероприятии силовиков, из букмекерской конторы изъяли четыре единицы игрового оборудования, два «мобильных» игровых автомата системы «Гаминатор» в виде чемоданчиков и финансовую документацию. Предпринимательскую деятельность, предположительно, осуществляли выходцы с Кавказа.«Оборудование будет отправлено на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Формально в действиях пока неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ – «Незаконные организация и проведение азартных игр», – говорит Дмитрий Чукреев.Администратор Мария заявила оперативникам, что работает первый день – подменить её попросила некая знакомая Алена, с которой она познакомилась в увеселительном заведении, но ни её фамилии, ни номера телефона она не знает.