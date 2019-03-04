В честь 8 Марта олимпийская чемпионка вручила первые паспорта 22 школьникам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции совместно с пятикратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта России по легкой атлетике Ольгой Котляровой вручили первые паспорта 22 школьникам Верх-Исетского и Ленинского районов. Мероприятие прошло в рамках акций «8 марта в каждый дом!» и «Мы — граждане России!»«Знаменитой спортсменке помогали начальник кадровой службы УМВД по Екатеринбургу Зоя Захарова, кавалер «Ордена мужества» и медали «За Отвагу», участник боевых действий, командир взвода ОМОН майор милиции в отставке Павел Кутуков, руководитель подразделения по вопросам миграции ОП №9 Ольга Антипова, ее коллега из ОП №5 Ольга Яндышева и кавалер медали «За боевые заслуги», подполковник милиции в отставке Михаил Гончар», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Кроме паспорта, школьники получили значки патриота и Конституцию России.Также в рамках мероприятия жены двух ветеранов органов внутренних дел гарнизона – Людмила Собольникова и Наталья Солдатова – получили знаки Почета «За верность и преданность».