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19:15 | 5.03.2019
фото: В.Н. Горелых
В честь 8 Марта олимпийская чемпионка вручила первые паспорта 22 школьникам в Екатеринбурге
«Знаменитой спортсменке помогали начальник кадровой службы УМВД по Екатеринбургу Зоя Захарова, кавалер «Ордена мужества» и медали «За Отвагу», участник боевых действий, командир взвода ОМОН майор милиции в отставке Павел Кутуков, руководитель подразделения по вопросам миграции ОП №9 Ольга Антипова, ее коллега из ОП №5 Ольга Яндышева и кавалер медали «За боевые заслуги», подполковник милиции в отставке Михаил Гончар», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Кроме паспорта, школьники получили значки патриота и Конституцию России.
Также в рамках мероприятия жены двух ветеранов органов внутренних дел гарнизона – Людмила Собольникова и Наталья Солдатова – получили знаки Почета «За верность и преданность».
© «Вечерние Ведомости»
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