Тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге может понизиться на 74 копейки

18:43 | 5.03.2019

Фото: gig26.ru

В Свердловской области могут понизить тарифы на вывоз мусора, об этом сообщается в проекте постановления Региональной энергетической комиссии.



В Екатеринбурге тариф может понизиться со 148 руб. 62 коп. до 147 руб. 88 коп.



Отмечается, что в Северной зоне, которую обслуживает компания ООО «Рифей» тариф может снизиться на 70 коп. В Западной зоне, где вывозом мусора занимается ТБО «Экосервис» оплата на одного человека может стать дешевле на 60 коп. В Восточной зоне тариф может понизиться на 59 коп., вывозом мусора в этой части области занимается ЕМУП «Спецавтобаза».