В Екатеринбурге на шесть лет колонии осудили директора туристической компании

15:30 | 5.03.2019

фото: newstracker.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил директора туристической компании ООО «БизнесТревелГрупп» Дарью Чернышеву к шести годам в колонии общего режима. Она признана виновной в мошенничестве с деньгами клиентов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор туристической компании присваивала деньги клиентов. Всего от действий Чернышевой пострадали 14 человек. Сумма ущерба превысила 12,3 млн рублей.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.