Новости дня
15:30 | 5.03.2019
фото: newstracker.ru
В Екатеринбурге на шесть лет колонии осудили директора туристической компании
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор туристической компании присваивала деньги клиентов. Всего от действий Чернышевой пострадали 14 человек. Сумма ущерба превысила 12,3 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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