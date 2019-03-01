Дзюдоисты из 54 стран приедут в уральскую столицу на турнир «Большой шлем»

14:42 | 5.03.2019

фото: obltv.ru

Заявки на участие в российском этапе «Мировой серии» по дзюдо – турнире «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге 15-17 марта, - подали 430 спортсменов из 54 стран, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Площадкой турнира станет Дворец игровых видов спорта. Россию на «Большом шлеме» представят 56 дзюдоистов: 28 мужчин и 28 женщин. Напомним, что в прошлом году наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только Японии.



Учитывая, что в следующем году в Токио пройдут летние Олимпийские игры, участие в таких турнирах как «Большой шлем» особенно важно для спортсменов: дзюдоисты имеют возможность улучшить свои позиции в рейтинге. Кроме того, победителей ждут денежные премии.