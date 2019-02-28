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11:11 | 2.03.2019
Фото: rg.ru
Роспотребнадзор поручит Евгению Куйвашеву привить от кори тех екатеринбуржцев, кто отказался от вакцины в первый раз
До 1 апреля главы регионов должны будут предоставить Роспотребнадзору итоги подготовки к подчищающей иммунизации.
«Организовать и в срок до 22.03.2019 завершить работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, а также работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок», — уточнили в ведомстве.
В тексте постановления также говорится, что вакцинацию должны будут пройти и иностранные граждане, работающие в России.
В Екатеринбурге после месяца с лишним карантина по кори Роспотребнадзор решил запустить горячую линию для горожан. Санврачи объясняют это тем, что болезнь не такая частая, и у екатеринбуржцев нередко возникают вопросы о заболеваемости корью и способах лечения.
На этой неделе стало известно, что подтвердились пять новых случаев кори, поэтому всего сейчас в Екатеринбурге 45 заболевших. Дети, у которых нет прививки, не ходят в школы и садики с 23 января. Их родители обратились с заявлением в прокуратуру: они считают, что нарушается право на доступное образование. Но в прокуратуре пояснили, что считают правомерным постановление мэрии и не собираются его оспаривать.
Роспортебнадзор надеется, что первыми в Уральской столице привьются именно те дети, кто из-за вредности родителей отстранены от учебного процесса и высажены домой.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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