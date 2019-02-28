Роспотребнадзор поручит Евгению Куйвашеву привить от кори тех екатеринбуржцев, кто отказался от вакцины в первый раз

11:11 | 2.03.2019

Фото: rg.ru

Роспотребнадзор планирует поручить главам российских регионов провести дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля по 1 октября. Так, главе Свердловской области Евгению Куйвашеву поручено привить от кори тех, кто отказался ставить прививку в первый раз. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, размещённом на портале нормативных правовых актов.



До 1 апреля главы регионов должны будут предоставить Роспотребнадзору итоги подготовки к подчищающей иммунизации.



«Организовать и в срок до 22.03.2019 завершить работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, а также работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок», — уточнили в ведомстве.



В тексте постановления также говорится, что вакцинацию должны будут пройти и иностранные граждане, работающие в России.



В Екатеринбурге после месяца с лишним карантина по кори Роспотребнадзор решил запустить горячую линию для горожан. Санврачи объясняют это тем, что болезнь не такая частая, и у екатеринбуржцев нередко возникают вопросы о заболеваемости корью и способах лечения.



На этой неделе стало известно, что подтвердились пять новых случаев кори, поэтому всего сейчас в Екатеринбурге 45 заболевших. Дети, у которых нет прививки, не ходят в школы и садики с 23 января. Их родители обратились с заявлением в прокуратуру: они считают, что нарушается право на доступное образование. Но в прокуратуре пояснили, что считают правомерным постановление мэрии и не собираются его оспаривать.



Роспортебнадзор надеется, что первыми в Уральской столице привьются именно те дети, кто из-за вредности родителей отстранены от учебного процесса и высажены домой.