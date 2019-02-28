В Екатеринбурге жителей Цыганского посёлка обязывают заплатить за вывоз мусора 12 тысяч рублей

22:44 | 1.03.2019

Фото: Е1

Самый большой счёт в истории мусорной реформы в Екатеринбурге – 12,2 тысяч рублей пришёл жителям частного дома в Цыганском посёлке.



Как рассказали журналистам в ЕМУП «Спецавтобаза», небывалые цифры в квитанции обусловлены большим количеством прописанных в доме на Шекспира человек – официально там зарегистрированы 67 семь душ. Согласно новым правилам по вывозу мусора, тарификация производится в расчёте 182 рубля на человека.



Поэтому теперь каждый месяц за вывоз твёрдых бытовых отходов большая семья должна будет платить 12 тысяч рублей. Сумму придётся платить ежемесячно, если владельцы дома не подадут на перерасчёт.



Аналогичная ситуация и у соседей – жителям ещё одного коттеджа на Шекспира, где прописано 45 человек, поступил счёт на 8 тысяч рублей.



Напомним, плата начисляется жителям по новой «мусорной реформе», которая начала действовать с 1 января 2019 года. Теперь за каждого прописанного в квартире или доме человека придется платить от 120 до 180 рублей — в зависимости от установленных Региональной энергетической комиссией тарифов для определенной территории.