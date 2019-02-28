Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

22:44 | 1.03.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге жителей Цыганского посёлка обязывают заплатить за вывоз мусора 12 тысяч рублей

Самый большой счёт в истории мусорной реформы в Екатеринбурге – 12,2 тысяч рублей пришёл жителям частного дома в Цыганском посёлке.

Как рассказали журналистам в ЕМУП «Спецавтобаза», небывалые цифры в квитанции обусловлены большим количеством прописанных в доме на Шекспира человек – официально там зарегистрированы 67 семь душ. Согласно новым правилам по вывозу мусора, тарификация производится в расчёте 182 рубля на человека.

Поэтому теперь каждый месяц за вывоз твёрдых бытовых отходов большая семья должна будет платить 12 тысяч рублей. Сумму придётся платить ежемесячно, если владельцы дома не подадут на перерасчёт.

Аналогичная ситуация и у соседей – жителям ещё одного коттеджа на Шекспира, где прописано 45 человек, поступил счёт на 8 тысяч рублей.

Напомним, плата начисляется жителям по новой «мусорной реформе», которая начала действовать с 1 января 2019 года. Теперь за каждого прописанного в квартире или доме человека придется платить от 120 до 180 рублей — в зависимости от установленных Региональной энергетической комиссией тарифов для определенной территории.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:11 | 2.03.2019
Крышу дома в Екатеринбурге, с которого упала сосулька на школьника, почистили за 4 часа до инцидента

01.03.2019

23:23 | 1.03.2019
«Ты теперь для меня на третьем месте»: 80-летняя пенсионерка влюбилась в подопечного Басты и Тимати и три дня подряд ходила на его концерты

22:44 | 1.03.2019
В Екатеринбурге жителей Цыганского посёлка обязывают заплатить за вывоз мусора 12 тысяч рублей

21:55 | 1.03.2019
В Екатеринбурге открылась тренировочная квартира для приёмных родителей

21:27 | 1.03.2019
В Свердловской области из-за халатности врачей умер 20-летний солдат

20:40 | 1.03.2019
В Екатеринбурге сосулька упала на голову школьника

19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры

19:30 | 1.03.2019
Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией

17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале

17:27 | 1.03.2019
Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:01 | 1.03.2019
Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения

15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:01 | 1.03.2019
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка

14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года

14:08 | 1.03.2019
На следующей неделе в Екатеринбурге закроют участок улицы Технической

14:02 | 1.03.2019
На Среднем Урале наступила календарная весна. Чего ожидать от погоды в выходные?

13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями

13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей

13:27 | 1.03.2019
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали школу

13:15 | 1.03.2019
В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга

13:05 | 1.03.2019
Курганмашзавод перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех»





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 