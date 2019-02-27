Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:57 | 1.03.2019

Житель Екатеринбурга Александр Б. вернул деньги за несостоявшийся отпуск. В 2018 году он купил тур в ОАЭ за 71,5 тысячи рублей, но незадолго до поездки туроператор ООО «Панорама Тур» заявил об аннуляции всех туров: компанию исключили из реестра туроператоров. Александр обратился в суд.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, после рассмотрения иска в Ленинском и областном судах с ООО «Панорама Тур» в пользу мужчины взыскали 182,5 тысячи рублей, в том числе стоимость тура, неустойку в таком же размере, а также 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф – 36,5 тысячи рублей.