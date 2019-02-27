В Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали школу

Сегодня днем, около 12 часов, в Екатеринбурге в школе №146 на улице Уральской сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали 200 человек, 180 из них ученики.К счастью, пожара не произошло. Было короткое замыкание электропроводки в помещении охраны.«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в помещении охраны на первом этаже. После проверки и проветривания помещений персонал и ученики вернулись в здание», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.