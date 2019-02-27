Обустройством дорожек в Шарташском лесопарке займется компания «Уралдортехнологии»

11:04 | 1.03.2019

фото: may-ekb.ru

В Екатеринбурге нашли компанию, которая займется обустройством пешеходных и велосипедных дорожек в Шарташском лесопарке, - это ООО «Уралдортехнологии». Кстати, эта же компания занималась разработкой проекта благоустройства парка.



Отметим, что «Уралдортехнологии» выиграла повторный конкурс. В прошлом году эти работы отдали компании «Урал инжиниринг», но контракт расторгли, так как подрядчик не приступал к работе.



Максимальная стоимость контракта - 360,2 млн рублей. Работы включают капитальный ремонт дороги (протяженностью 4,2 км), создание обособленной велодорожки (2,8 км), обустройство тротуаров и другое.



Напомним, что общий проект благоустройства Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.