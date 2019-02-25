Оперативники свердловского УФСБ задержали еще двух фигурантов по делу «крышевателей барыг»

21:46 | 26.02.2019

Оперативники УФСБ России по Свердловской области накануне, 25 февраля, задержали бывшего инспектора ДПС (уволился из органов внутренних дел больше 7 лет назад), спортсмена Дмитрия Спиридонова 1984 года рождения. Его задержание стало продолжением спецоперации по делу «крышевателей наркоторговцев». Об этом veved.ru стало известно из источников, близких к экс-сотрудникам Фонда «Город без наркотиков».



Вместе с Дмитрием Спиридоновым был задержан еще один мужчина, личность которого источники пока не разглашают. По неподтвержденным сведениям, вторым задержанным является один из братьев Кутергиных.



Известно, что задержание Спиридонова проходило при силовом сопровождении бойцов спецподразделений, поскольку были основания полагать, что он может оказать серьезное сопротивление – мужчина занимается единоборствами. Ранее он входил в близкий круг тренера по рукопашному бою Никиты Мальцева, ныне отбывающему наказание за покушение на мошенничество.



В январе 2012 года Дмитрий Спиридонов стал участником серьезного ДТП, в котором пострадали люди. На перекрестке улиц Большакова-Чайковского в Екатеринбурге, находясь за рулем автомобиля «Ауди S8» (с номерами 777) он влетел в кроссовер «Опель Антара», пассажирка которого была госпитализирована в ГКБ №24. Впоследствии было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), но Ленинский райсуд Екатеринбурга неоднократно выносил определение о возвращении протокола в ГИБДД. В январе 2013 года суд вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении за истечением сроков давности.



Напомним, что оперативники УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД, вечером 22 февраля задержали в Екатеринбурге трёх полицейских. В их числе – двое оперативников отдела полиции №4 и их коллега из городского УМВД, а также гражданин, не имеющий отношения к силовым структурам. По некоторым данным ранее он состоял в штате Фонда «Город без наркотиков», но впоследствии покинул «ГБН».



24 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из задержанных, Анатолию Диордий, заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Екатеринбургу. В ОП №4 он курировал подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.



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