Связист из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов Вооружённых сил России

12:31 | 23.02.2019

Фото: old.websib.ru

Повелитель азбуки Морзе, связист из Екатеринбурга Евгений Пашнин стал лучшим связистом России и вошёл в Книгу рекордов Вооружённых сил России. Старший сержант установил мировой рекорд передачи радиограмм азбукой Морзе. Сегодня он принимает поздравления не только с профессиональным праздником, но и с получением звания лучшего из лучших. Кстати, не только в России, но и на всём континенте.



На всеармейском конкурсе «Уверенный прием-2018» Евгений Пашнин перекрыл норматив по скорости приема и отправки сообщений на 200 процентов. Он провел передачу ключом азбуки Морзе со скоростью 24 группы букв (в одной группе 5 знаков) и 22 группы цифр в минуту, значительно опередив своих коллег, а при ДКМ (датчик кода морзе) Евгений передаёт 43 группы букв и 44 группы цифр в минуту.



Результат рекордсмена:



• прием на слух: буквы – 42 гр/мин (цифры – 44 гр/мин);

• передача ДКМ: буквы – 43 гр/мин (цифры – 44 гр/мин);

• передача ключом: буквы – 24 гр/мин (цифры – 22 гр/мин).



Старший сержант Пашнин руководит радиоузлом связи батальона и в вооруженных силах уже почти три десятка лет. Код Морзе - так называемая «морзянка» - занимает мысли чемпиона с утра до вечера.



«Постоянная, можно сказать, болезнь - сижу и имитирую передачу, стучу пальцами по столу. О чем-то думаю и тоже передаю. На поручнях, когда в транспорте едешь, - отстукиваешь», - рассказывает рекордсмен.



Отметим, в Книге рекордов Вооружённых сил России Евгений получил место «лучший специалист связи». Свои первые шаги в радиоспорте нынешний пятикратный чемпион мира делал в секции областного ДОСААФ России. Сейчас в этом здании под руководством Пашнина тренируются юные связисты. Одновременно по три часа в день он и сам готовится к новым соревнованиям. В этом году старший сержант ЦВО вновь - уже в шестой раз - намерен завоевать звание чемпиона мира.