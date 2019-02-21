«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»: Александр Высокинский рассказал, что входы в ЦПКиО поделят на возрастные категории от 20+ до 70+

22:56 | 22.02.2019

Фото: momenty.org

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире телеканала ОТВ рассказал, каким будет центральный парк культуры и отдыха после фундаментальной реорганизации и модернизации. Самое главное, чего стоит ожидать горожанам – это раздвоение парка на зимнюю и летнюю зоны и чёткое деление на возрастные сектора, каждый из которых будет иметь свой отдельный вход.



«Мы смотрим отдельные целевые группы. И нужно сделать отдельные площадки с отдельными входами с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 50,с 50 до 60, с 60 до 70 и 70+ лет. Значит у парка должно быть множество разных входов, куда все могли бы приходить. Территории должны быть заточены под ту или иную целевую группу. Кому-то нравится погулять, кому-то — сходить с детьми на аттракционы,кому-то — посидеть в летнем кафе, дискотека. Но это все должен быть один парк, который должен удовлетворять интересы горожан. Мы ищем, как это все совместить», – рассказал Высокинский.



Согласно планируемой концепции парка, его территория будет поделена на две сезонных зоны – летнюю и зимнюю, которые, отметим, одновременно не будут работать. Зимняя зона будет работать с октября по апрель, а летняя откроется со сходом снега и продолжит функционировать с мая по сентябрь.



Сейчас в плане по коренному изменению парка есть три концепции для дальнейшего развития ЦПКиО: первую представило управление культуры, вторую — дирекция парка, а третью — бизнес (Clever Park заказал проект голландским архитекторам).



Кстати, уже 12 марта они прибудут в Екатеринбург, чтобы на месте оценить свои возможности по реконструкции парка. У мэрии есть мысли совместить этот вариант с проектом управления культуры, потому что в иностранном проекте не хватает внимания к персоне Маяковского и советским подходам, которые, как убежден Высокинский, игнорировать нельзя.



Напомним, скандал вокруг ЦПКиО разгорелся в конце 2017 года, когда шоумен и общественник Александр Цариков написал петицию, требуя уволить Романа Шадрина с поста директора парка. Причиной стали памятники на Аллее боевой славы, которые напомнили горожанам могилки. Тогда же речь зашла и о концепции парка, которой нет.

