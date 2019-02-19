Сотрудницы свердловской ГИБДД поздравили своих мужчин-коллег, записав видеоролик

18:01 | 22.02.2019

Представительницы прекрасного пола, проходящие службу в ГИБДД Свердловской области и Екатеринбурга, записали необычное поздравление ко Дню защитника отечества своим коллегам мужчинам. В Интернете появился музыкальный видеоролик с участием инспекторов ГИБДД, в котором девушки и женщины в погонах исполнили тематическую песню, которая сопровождается вырезками из сюжетов про доблестную работу дорожных полицейских.



