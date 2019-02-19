В центре Екатеринбурга неизвестные повредили магистральный кабель связи. Разбирательством займется полиция

17:41 | 22.02.2019

Фото: vechorka.ru

Жители, чьи дома обслуживает управляющая компания ООО «Фонд Радомир» в Екатеринбурге, остались без доступа к сети Интернет и цифровому телевидению. Днем 21 февраля неизвестные, предположительно сотрудники УК, порезали кабель связи в домах №30 и 30а по улице Тургенева, а также в доме №56 по улице Мамина-Сибиряка. Без интернета и ТВ осталось 200 абонентов компании «ИНСИС».



Как сообщает пресс-служба «Уральской ассоциации операторов связи», изначально было около 15 000 пострадавших абонентов, так как злоумышленники повредили магистральный кабель, но специалистам «ИНСИС» удалось оперативно переключить их на резервные линии. В одном из указанных домов также пропал интернет оператора связи «Convex». В компании «ИНСИС» оценивают причиненный ущерб более чем в 100 тысяч рублей.



Причиной для обострения ситуации стал финансовый спор между УК ООО «Фонд Радомир» и компанией «ИНСИС». Управляющая компания требует с оператора связи около 1,8 миллиона рублей за размещение оборудования на общедомовом имуществе на жилфонде УК.



«В суд ООО «Фонд Радомир» не обращается, так как у управляющей компании отсутствуют протоколы голосования собственников по взиманию платы с операторов связи. В их отсутствие вероятность выиграть иск крайне мала», – говорит вице-президент «Уральской ассоциации операторов связи» Артем Черанев.



По факту порчи имущества подготовлено заявление в правоохранительные органы, которое будет подано сегодня, 22 февраля. В действиях неизвестных лиц, личности которых предстоит установить силовикам, формально усматривается ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба»).



Отметим, что ООО «Фонд Радомир» обслуживает около 100 домов в Кировском районе Екатеринбурга. Бенефициаром ООО «Фонд Радомир» является бизнесмен Бахтиёр Усманов.