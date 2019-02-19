Самолет рейса Екатеринбург – Сочи сел в Волгограде из-за двух пассажиров

17:24 | 22.02.2019

фото: theflight.info

Сегодня утром в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи. Причиной стало ухудшение состояния двух пассажиров – мужчины и женщины.



«Сегодня самолет, направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку по причине плохого самочувствия двух пассажиров», - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Волгограда.



По информации портала V1.RU, на борту самолета у мужчины случился эпилептический приступ, а женщина просто потеряла сознание. На земле их передали медикам.