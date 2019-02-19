На отлов собак в Екатеринбурге выделят более 30 млн рублей

15:35 | 22.02.2019

фото: foto-tula.ru

В 2019 году на отлов безнадзорных собак в Екатеринбурге будет направлено более 30 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета.



Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, сейчас идет подготовка документов для проведения аукциона на отлов собак. Кроме того, в ближайшее время мэрия начнет заключать прямые договоры на отлов агрессивных животных.