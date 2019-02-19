В Сухом Логу по требованию прокуратуры реконструировали систему водоснабжения

14:51 | 22.02.2019

фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской обалсти

В Сухом Логу после вмешательства прокуратуры проведена реконструкция системы водоснабжения. На работы из местного и областного бюджетов выделили более 87 млн рублей. На эти деньги удалось заменить трубы протяженностью более 20 километров.



Отметим, что воду жители Сухого Лога получают по водоводу с территории соседнего Камышловского района. Общая длина водовода порядка 40 километров. Несколько лет назад с водоснабжением города возникли проблемы. Еще в 2013 году произошла 61 авария. Суд признал ситуацию аварийной и чрезвычайной. Администрацию городского округа Сухой Лог обязали реконструировать систему.



«В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер завершены последние работы на водоводе. После окончания пусконаладочных и проверочных работ водовод вышел на полную рабочую мощность, водоснабжение в городе осуществляется в соответствии с нормативными требованиями», - отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.